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Gündem Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçirilen Yusuf Hakan Özbilgin’in kuzeni Volkan Özbilgin 300 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 23:35:00 - 2021-04-21 23:36:13
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Volkan Özbilgin'nin Çankaya'da bulunan evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı geldi.

Savcılığın talimatıyla eve yapılan baskında uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri, şüphelinin Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık yaptığını belirledi. Gece saatlerinde şüpheliye ait ahıra yapılan baskında 2 av tüfeği, 176 kilo 630 gram hint keneviri, 127 kilo esrar ele geçirildi.

Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelinin akrabası olduğu belirlendi

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Volkan Özbilgin ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin'in akrabası olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 1,5 milyon Dolar ve banka kasasında ise 3 milyon Avro ele geçirilmişti.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Ali

bunlar sulalece vatana zararli bir tur.
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kanı bozukluk genetikmiş

demek ki
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