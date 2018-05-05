Milli silahlarımız dünyayı kendi hayran bıraktı

Türkiye'nin savunma alanında kendi kendine yeterli üstün nitelikli savunma sanayi hamleleri dünyada da geniş yankı buldu. Dünyadaki savunma uzmanları gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

2023 yılında Türkiye'nin savunma alanında tamamen kendi kendine yeterli hale geleceğini ifade eden uzman siteler, Türkiye'de savunma devrimini şu ifadelerle dünyaya duyurdular.

AFRİN'DEKİ YERLİ SİLAHLAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonlarının başarısında yerli ve milli silahlarımızın katkısı da çok büyük. ATAK helikopteri, cirit lazer güdümlü füzeler çok namlulu roket atar ÇNRA'lar ve çok sayıdaki yerli füze ve silah sistemlerimiz Afrin'i teröristlere dar etti. Bu silahların kullanımı dünya basınında da Türkiye'nin prestiji olarak geniş yer bulmuştu.

İşte o haberlerden bir örnek: Amerika'nın Sesi haber organı da (Voice of America – VOA) Şubat ayında yayınladığı haberlerde Zeytindalı Operasyonu'nda Türkiye'nin milli ve yerli silahlar kullandığını, giderek büyüyen bu sektörün yakında Türkiye'nin tüm savunma ihtiyaçlarını karşılayacağını ve Türk savunma şirketlerinin başarısının Afrin'de açıkça ortaya konulduğunun altını çizmişti.

TÜRKİYE 2023'TE KENDİ KENDİNE YETECEK

Dünyanın en büyük istihbarat şirketlerinden birisi kabul edilen Stratfor'un geçtiğimiz yıl hazırladığı haberde de "Türkiye hırsına uygun asker-endüstriyel kompleks inşa ediyor" ifadelerine yer verilerek ülkenin 2023 yılında bu sektörde tamamıyla kendi kendine yeterli hale geleceğinin altı çizilmişti. Türkiye'nin kendi silahlarını üretmeye başladığı ancak hızla büyüyen bu sektörde katılımcı ortaklık gösterebilecekleri yönünde bir tavsiye de verilmişti.

MİLLİ SİLAHLARIMIZ YAKIN MARKAJDA

ABD'de savunma sanayi şirketleriyle savunma kurumlarını bir araya getiren en büyük enstitülerden birisi olan AFCEA kurumunun hazırladığı haberde de denize indirdiğimiz milli savaş gemilerimiz ve İHA'lardan büyük bir övgüyle bahsedilerek "Türkiye savunma endüstrisi olgunlaşıyor" ifadesine yer verilmişti. Yine dünyanın önde gelen savunma haber sitelerinden 'globalsecurity.org'da yayınlanan haberde Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayine ilişkin oldukça uzun bir analize yer verilmişti.

'Realclear Defense' haber sitesi, Türkiye'nin Afrin'de yalnızca teröristleri etkisiz hale getirmekle kalmadığı aynı zamanda yerli silahlarının gücünü dünyaya göstermek istediği yorumuna yer verilmişti.

BM'YE GÖRE TÜRKİYE, DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre Türkiye, ABD, Çin ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte dünyanın en büyük ufak silah üreticileri arasına girdi. Türkiye'nin bu hızlı yükselişi dünya medyasında da yer almıştı. Bu yayınlar arasında Hindistan'ın en büyük yayın organlarından NDTV de yer almakta.

ABD'nin en büyük savunma sitelerinden birisi olan Defense One'in geçtiğimiz yıl hazırladığı haberde de Türkiye'nin milli ve yerli tüm savunma sektörü projeleri detaylarıyla anlatılarak bu projelerin büyük birer başarı olduğu ifade edilmişti.

Daha stabil ve çok daha kapsamlı bir şekilde üretilen HÜRKUŞ-B'nin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi bir çok önemli test uygulanacak. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından ise Türk Hava Kuvvetlerienvanterine girecek.

SINIFININ EN İYİSİ

İlk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren HÜRKUŞ-B hakkında konuşan TAI Genel Müdürü Doç Dr. Temel Kotil, sivil alanda kullanılması için yapılan HÜRKUŞ-A'nın ardından HÜRKUŞ-B'nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini söyledi. Kotil, "HÜRKUŞ-B HÜRKUŞ-A'dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı" dedi. Testin başarıyla gerçekleşmesinin ardından uçağın test aşamaları devam edecek. HÜRKUŞ-B için motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok test uygulanacak. HÜRKUŞ-B sınıfının en iyisi olarak gösterilirken, kokpiti başta olmak üzere fırlatma koltuğunun, oksijen destek, iniş takımlarının ağırlık dayanıklılıkları gibi tüm sistemlerin bir jet kokpiti gibi tasarlandığı açıklandı.

ASELSAN'ın başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede hizmet veren "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" ailesinin hedefi bulmasında kritik önemde olan ve daha önce yurt dışından temin edilen "nişangah kalibrasyon adaptörü" yerli olarak üretildi.

Uzun yıllar Almanya'da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşlerin edindikleri tecrübeyi, bilgi birikimini, çalışma ilkelerini ve iş disiplinini 1994'te Türkiye'ye taşımasıyla faaliyete başlayan Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kalitede talaşlı imalat yapıyor ve bir dizi proje yürütüyor.

Avrupa ve Amerika kıtasında 10'dan fazla ülkeye yönelik üretim yapan şirket, ürünlerinin yüzde 90'dan fazlasını ihraç ediyor.

Şirketin ihracatını gerçekleştirdiği ürünler arasında şalter, makine, türbin, demir ve çelik, takım tezgah, raylı ve otomotiv grubu parçaları yer alıyor.

Müşteri ve proje çeşitliliği dolayısıyla çeşitli ham maddelerle çalışan ve bu konuda ciddi bir birikim sağlayan şirket, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda sac metal ve kaynak teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Savunma sanayisi için roket, taret, silah kulesi parçaları gibi çeşitli ürünler ortaya koyan Yağmaksanın, en fazla dikkati çeken ürünü "nişangah kalibrasyon adaptörü" olarak öne çıktı.

Söz konusu ürün, ASELSAN'ın 15 ülkede kullanılan "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" ailesinin hedefi bulmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Sistem, askeri personelin zırhlı araç içinden çıkmadan kuledeki silah sistemini kullanmasına olanak sağlıyor.

Yerli olarak üretilen "nişangah kalibrasyon adaptörü"nden, operasyonel kullanım öncesinde silah sisteminin kalibrasyonunda yararlanılıyor.

Yağmaksan Üst Yöneticisi Fatih Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde faaliyette bulunmak için sabır ve fedakarlık gerektiğine işaret etti.

Zamanla bazı projeler için davetler aldıklarına değinen Yağlı, "Mühendislik kabiliyetlerimizi gördüklerinde bir şeyler başarabileceğimize inandılar ve bize fırsat verdiler. Bu fırsatın kıymetini bilip daha fazlasını yapmaya çalıştık. Bu ülke insanı, sanayisi birçok şeyi yapabilecek durumda. Belki kurumsal, prensip, disiplin tarafımız biraz zayıf. KOBİ'ler olarak bu tarafımızı geliştirebilirsek çok daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

Savunma sanayisinde ilk olarak ASELSAN ile namluların düzeltilmesine yönelik boresight (nişangah kalibrasyon adaptörü) ürünü için çalışmaya başladıklarını aktaran Yağlı, şöyle devam etti: "Yurt dışından satın alınan bir üründü. Ham maddesinden başlayarak kaplama gerektirmeyen bir çözüm ortaya koyuncaya kadar ciddi çalışmalar yaptık. Bütün bu süreci karşılıklı fikir alışverişiyle yürüttük. Hem ticari hem de teknik bir faydası olan çözüm ürettik. Ana yükleniciler kazanacak ki biz kazanalım, sonrasında da Türkiye kazansın. Bütün projeleri de böyle yürütmeye çalışıyoruz. Maliyetleri de düşürmek için uğraşıyoruz. 2015'te ASELSAN ile basit mekanik parçalarla başlayan süreç, bu kuruluşun destekleriyle bugün önemli bir noktaya ulaştı ve savunma sanayisi için kritik öneme haiz ürünlerde hizmet vermeye başladık. Hedefimiz işlerimizin kapsamını artırarak ASELSAN'ın stratejik ortak firmaları arasına girmek."

Teknoloji gelişiyor, Türk ordusu ve güvenlik güçleri de boş durmuyor. İşte karşınızda üretilen ve üretilmesi planlanan yerli silahlar...

BAYRAKTAR TB 2

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonunda silahlandırıldı. Silahlandırılmasıyla birlikte terörle mücadelede etkin bir rol üstlenen Bayraktar, ilk katıldığı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Türkiye, 2008'den beri ABD'den İHA almak istemiş ama ABD Kongresi'nden satış için onay çıkmamıştı.

2010 yılında İsrail'den alınan 10 heron için 250 milyon dolar ödenmişti. 12 adet Bayraktar'ın üretim maliyeti ise İsrail'e ödenen rakamın yalnızca 5'te 1'ine denk geliyor.

Bayraktar, 2014 yılının Haziran ve Ağustos aylarında yapılan deneme uçuşlarında 27 bin feet irtifa ve 24 saat 34 dakika havada kalma süresiyle kendi sınıfında dünya rekorunun sahibi konumunda.

TÜM ZIRHLARI DELİYOR

Bayraktar TB2'ye takılan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli tanksavar füze sistemi, yüksek teknolojisiyle tüm zırhlı tehditlere karşı üst düzey etki gösteriyor.

BAYRAKTAR İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

24,000 Feet Uçuş İrtifası 24 Saat Havada Kalış Süresi 150 Km Haberleşme Menzili Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant) 150 KM haberleşme menzili

Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği GPS Bağımlılığı olmaksızın dâhili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği Karbon fiber, Kevlar, Hibrid Kompozit Yapı

Modüler Gövde, Kanat ve Kuyruk Yapısı Esnek Yakıt Tankları Sabit Arka İniş Takımı Katlanır Ön İniş Takımı

SOM - HASSAS GÜDÜMLÜ STAND OFF MÜHİMMAT

Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip.

Türkiyenin en uzun menzilli füzelerinden biri olan som füzesi,diğer ülkelerin füzelerine göre 3 kat daha hızlı. Füzenin ağırlığı ise 600 kg olarak açıklandı.

TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği som füzesi tüm hava koşullarında görev yapabiliyor.Ayrıca som füzesi maliyet olarakda çok ekonomik üretiliyor.

SOM FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Yüksek hassasiyetle hedefe yaklaşma 300 Km menzil (Menzili geliştiriliyor)

Çok yüksek tahrip gücü

Toplam 600 kilodan fazla ağırlığı

Hava,Kara ve Denizden fırlatılabilmesi

Diğer ülkelerin füzelerinden 3 kat daha hızlı hedefe ulaşma

YÜZDE 100 MİLLİ TANK ALTAY

Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Şu anda detaylı tasarım aşamasında.

Otokar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

Bu amaçla Altay, modern tanklarda kullanılan en yeni teknolojilerle donatıldı. Altay, sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olacak.

Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olarak 4 mürettebat görev yapıyor. Altay'ın üzerinde ana silah olarak, birçok farklı mühimmatları atabilen 120 mm'lik 55 kalibre top bulunuyor.

Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilmesi için Altay'a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay hareket halindeki hedefleri bile çok yüksek isabet oranıyla vurabilecek.

Altay tankında, her türlü tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan yardımcı sistemler de bulunuyor.

HİSAR FÜZELERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde Hisar Füzelerini tasarladı.

Hisar Füzeleri; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı HİSAR-A 10 +km, HİSAR-O 16 +km menzil aralıklarında kullanılan hava savunma füzeleridir.

KAPLAN

KAPLAN; muharebe ağırlığına bağlı olarak 22-25 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip.

KAPLAN, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur.

Geriye kalan arka kısımda ise personel taşıyıcı versiyonunda 8 kişilik, silah kuleli versiyonun da ise 6 kişilik personel (manga) bölümü yer alır.Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur.

PARS 4X4

İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.

25-30 Bg/ton gücündeki araç 1.9 m'lik düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 5 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir.

Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet su jeti ile sağlanmaktadır. Araç, suda nokta (Pivot) dönüşü yapabilmekte ve aynı zamanda arzu edildiğinde suda geri istikamete doğru hareket edebilme kabiliyetine sahip.

Pars, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın gövdesi, balistik malzemeden üretildi. CH-47 Chinook ağır yük helikopteri dahil her türlü askeri kargo uçağı ile taşınabiliyor.

ANKEROT

Konya'da bir yazılım firması, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veren asker ve polisin kullanabilmesi için 'Ankerot' adını verdiği tank görünümlü uzaktan kumandalı mini insansız araç üretti.

KORAL

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan "KORAL" Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

KORAL, kabul muayeneleri esnasında binden fazla test aşamasından geçerek performansını kanıtladı. Ülke savunmasında önemli bir görev üstlenen bu ürünün geliştirilmesi için ASELSAN ile birlikte 50'ye yakın yerli alt yüklenici çalıştı.

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

KUNDUZ - AZMİM

Türk ordusunun amfibik zırhlı aracı Kunduz-Azmim, hem karada hem de suda görev yapabiliyor.

FNSS tarafından üretilen zırhlı istihkam aracı, savaş sırasında en kritik bölgelerde dahi görev alabiliyor.

Aracın üzerinde; termal kamera, sis havanları, 2 adet su jeti, iklimlendirme ve KBRN Sistemi, Balast boşaltma sistemi, dozer bıçağı yer alıyor.

2 personelin kullandığı araç; karada saatte 45, su da ise 8.6 kilometre hız yapabiliyor. Azami 400 kilometre yol yapabilen zırhlı araç, nokta dönüşü de yapabiliyor.

TGC ANADOLU

Tasarımı tamamlanan ilk milli fırkateyn 'TCG İstanbul'un ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde yaptırılan Türkiye'nin en büyük ve donanımlı savaş gemisinin ismi ve borda numarası belli oldu.

225 metre uzunluğunda tasarlanan TCG Anadolu, pek çok açıdan ilkleri barındıracak. Savaş helikopterleri ve savaş uçakları için yeniden dizayn edilen pisti, 12 derecelik eğimle daha elverişli hale getirildi. Böylece gemiye F35B sınıfı, 5. Nesil av ve bombardıman uçakları da inebilecek.

8 gelişmiş savaş helikopterini taşıyabilecek gemi, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nda kullanılabilecek.

KORKUT

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına Aselsan tarafından 2010'da geliştirilmeye başlanan 'Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi KORKUT' geliştirme aşamasının son noktası olan atışlı testleri de başarıyla tamamladı.

Yapılan testlerde KORKUT AİC katapulttan atılan hedef uçağı ASELSAN'ın geliştirdiği yerli radar sistemiyle tespit edip, başarılı bir şekilde vurarak düşürdü. KORKUT test atışlarında sabit hedefleri de başarıyla vurdu.

ATEŞ gücü MKE tarafından üretilen iki adet 35 mm'lik toptan oluşan ve hareket halinde atış yapabilen KORKUT, dakikada 1100 mermi atıyor. Ayrıca havada parçalanan 35 mm parçacıklı mühimmat da kullanılabiliyor. Menzili ise 4 kilometre.

Yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araç olan ARMA; üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip. Arma, en zorlu arazi koşullarında bile hizmet verebilmekte.

KİRPİ

Adını korunması yönüyle Kirpiden alan bu araç BMC tarafından üretilmekte. Tasarım ve üretim amacı mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı olan kirpinin başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleridir.

TULPAR

Tulpar, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik alt yapı ve düşük siluet gibi teknik ve taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe aracı. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişleme kapasitesine sahip.

URAL

Otokar firmasının ürettiği bir diğer zırhlı personel taşıyıcı ise Otokal Ural.

Tamamı zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel korumasına ilave olarak; geniş iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltukları, süspansiyonu ve sınıfındaki en büyük lastik ebadı sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutuyor.

OTOKAR COBRA

Otokar Cobra, Otokar firması tarafından 1997 yılında üretimine başlanan bir zırhlı personel taşıyıcı aracı. Azami 110 km hıza çıkabilen araçta bir adet 1 × 7.62 mm veya 12.7 mm makineli tüfek bulunuyor.

9 personel taşıma kapasiteli lastik tekerlekli 4x4 Cobra Zırhlı Aracın amfibik versiyonu da bulunmakta. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için Otokar şirketi Kazakistan Engineering şirketi ile 2011 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda ortak lisanslı üretim yapılıyor.

OTOKAR COBRA 2

Otokar 2013 yılında, Zırhlı Personel Taşıyıcısı Cobra'nın yeni versiyonu olan Cobra 2'yi tanıttı. Mayına dayanıklı olan ve aynı zamanda yüzebilen ender ürünlerden COBRA 2'de aracın iç hacmi ve koruması ilkine oranla arttırıldı.

ATILGAN

Atılgan; Kaideye Monteli Stinger (KMS) projesi için üretilen M113 zırhlı personel taşıyıcısını alt platform olarak kullanan, kızılötesi (ısı) güdümlü FIM-92G Stinger füzesini ana silah olarak kullanan ve öz savunması için bir adet 12,7 mm çaplı makinalı tüfek kullanan alçak irtifa hava savunma sistemi.

Platform 4 veya 8 stinger füzesi taşıyabilmektedir. Tüm özellikleri bilgisayar veya operatör tarafından kontrol edilebilir.

ZIPKIN

Zıpkın; ASELSAN tarafından milli imkânlarla üretilen, temel silah olarak atışa hazır 4 adet FIM-92 Stinger füzesini kullanan, çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi.