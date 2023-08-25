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Gündem Milli servet heba oldu: Tam 30 bin ton, yanarak küle döndü
Gündem

Milli servet heba oldu: Tam 30 bin ton, yanarak küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:32:00 -
Milli servet heba oldu: Tam 30 bin ton, yanarak küle döndü

Kağıt fabrikasında çıkan yangında 30 bin ton atık kağıdın kül olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangında şu ana ana kadar 30 bin ton atık kağıt yanarken, dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler metrelerce yükseldi.
Yangın saat 15:00 sıralarında ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopter yardımı ile müdahale edilen yangında şuana kadar 30 bin ton atık kağıdın yandığı öğrenildi. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı.
Yangının görgü tanığı bir vatandaş, “Ben, yan fabrikada çalışıyordum işten çıktığımda bu fabrikanın yandığını gördüm. Helikopterle müdahale ediliyor” ifadelerini kullandı.

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