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Sosyal Medya Milli Şef’lik döneminden kalma CHP kafası! 80 yaşındaki adam başörtülüleri taciz etti
Sosyal Medya

Milli Şef’lik döneminden kalma CHP kafası! 80 yaşındaki adam başörtülüleri taciz etti

Yeniakit Publisher
2023-09-08 08:50:00 -

İslam düşmanlığı bitmiyor Yaşlı adam başörtülü kadınları taciz etti: Bu kadar kapanmanın alemi ne Sosyal medyada sık sık gündem olan tesettür düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. Yolda yürüyen 80 yaşındaki Milli Şeflik döneminden kalma bir adam, karşılaştığı bir grup başörtülü kadına sözlü tacizde bulundu. İslam düşmanlığı bitmek bilmiyor...

Geçtiğimiz yıllardan bu yana muhalefetin siyasete dahil ederek nefret söylemlerinde bulunduğu başörtüsüne yönelik eleştiriler yeniden hortladı.

Hemen her gün metroda, Marmaray'da, sokakta, sosyal medyada tesettürlü kadınlar hedef alınmaya devam ediyor.

80 yaşındaki adamdan taciz

Bu hafta içinde birden çok örneğinin ortaya çıktığı başörtüsü düşmanlığı, son olarak İstanbul'da yaşandı.

Pendik ilçesinde yolda yürüyen tesettürlü genç kadınlar, 80 yaşındaki bir adamın hedefi oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu kadar kapanmanın anlamı ne"

Bastonlu adam, karşılaştığı bir grup kadına sözlü tacizde bulundu.

O anları kayıt altına alan kadınlar tepki gösterirken ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, "Bu kadar kapanmanın anlamı ne?" diyerek tacize devam etti.

Tepki çekti

Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar öğrenemediysen dininizi biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." ifadeleri kullandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren video, kısa sürede tepki çekti.

Yaşanan olay son zamanlarda yaşanan saldırıları akıllara getirdi.

Yaşın olmuş 80, şu düştüğün durumlara bak! Kıvır hanım teyze, kıvır
Yaşın olmuş 80, şu düştüğün durumlara bak! Kıvır hanım teyze, kıvır

Medya

Yaşın olmuş 80, şu düştüğün durumlara bak! Kıvır hanım teyze, kıvır

Fransa'da CHP kafası!
Fransa'da CHP kafası!

Dünya

Fransa'da CHP kafası!

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Yorumlar

Gönder ermenistana

Hani bu ihtiyar ve tohumları geldiği gibi gidecekti. Chp yalan üzerine kurulmuş bir terör örgütüdür.

Mahmut yılmaz

Eceli gelen itler caminin duvarına pislermiş.
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