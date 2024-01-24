Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurular sürüyor
Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na öğrenci alımı için yapılacak sınava kısa bir süre kaldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Milli Savunma Üniversitesi başvurularına ilişkin anlamlı bir video yayınladı.
Askeri kariyer yapmayı hedefleyen pek çok öğrencinin gündemini oluşturan Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı.
2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 2024 Milli Savunma Üniversitesi başvurularına ilişkin anlamlı bir video yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Millî Savunma Üniversitesi geleceğin komutanlarını bekliyor." ifadelerine yer verildi. Son başvuru tarihinin 30 Ocak 2024 olduğu hatırlatıldı.
Ünlü oyuncular da gençlere seslendi ve tüm gençleri kara, deniz ve hava kuvvetlerine çağırdı.
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