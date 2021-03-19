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Eğitim Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Adayların merak ettiği konulardan biri ise sınav giriş belgeleri. Peki, Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 21:14:00 -
Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? soruları MSÜ sınavına kısa bir süre kala merak kazandı. 

Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM'den MSÜ sınav yerlerinin tarihine ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. MSÜ sınavının 4 Nisan'da yapılacağı biliniyor, bu nedenle gözler sınav yerleri için 25 Mart'a çevrilmiş durumda...

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