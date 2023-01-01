  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ŞOK Marketler'den bomba karar! Duyan şaştı kaldı

Dindar Yahudiler utanç içinde başlarını çevirdiler! İsrail meclisinde eşcinsel başkan

Görenler gözlerine inanamadı... Motokurye olup sipariş götürdü

Altın, dolar ve euro yatırımcısının yüzünü güldürdü, kazandırdı! 2022 yılında yatırım araçları, en fazla kazandıran...

Yunanistan'ı korku sardı: Bütün planımızı bozar

Mehmet Sevigen anlattı! Kılıçdaroğlu Baykal'ı niye ziyaret etti? 'Zoraki gülüş..'

Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim! TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı düştü: Gören duyan akın ediyor

Yeni yılda gözler mecliste olacak!

2023'de Türkiye'de Lozan Antlaşması ile ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar! Çok şaşıracaksınız...

İBB'nin hocası Fatma Yavuz'dan skandal LGBT çıkışı! 'Başörtümü çıkarır yakarım'
Aktüel Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni yıla özel klip
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni yıla özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği "Önce Vatan" klibi hazırladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 16:20:00 - 2023-01-01 16:21:05

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.

Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23