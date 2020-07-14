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Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki 21'inci Türk-Rus ortak devriyesi esnasında konvoya yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:21:00 - 2020-07-14 15:35:41
Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de 21'incisi gerçekleştirilen devriye esnasında askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiğini belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, ''21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.'' denildi.

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