Milli Savunma Bakanlığı'ndan TTB'nin skandal iftirasına cevap
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Tabipler Birliği tarafından ortaya atılan skandal kimyasal silah iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
MSB'den kimyasal silah iddialarına ilişkin "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada ayrıca "Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır." ifadeleri kullanıldı.
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