Milli Savunma Bakanlığından “sıfır atık” açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde ‘sıfır atık’ bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde ‘sıfır atık’ bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde ’sıfır atık’ bilinci gün geçtikçe gelişiyor" denildi.

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