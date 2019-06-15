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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması! Ölü sayısı 49 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması! Ölü sayısı 49 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu" denildi

Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
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  2. Pençe Harekatı
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  4. PKK'lı teröristler
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  • hercaihercai1 sa önce
    IYI, IYI, IYI, YA SONRASI?AMERIKAN USLERI KAPATILACAKMI? YOKSA BU BOYLE DEVAM EDER, YOK EDERSIN AMA YINE GERI GELIRLER!

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