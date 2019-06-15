Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması! Ölü sayısı 49 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.15 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu" denildi
Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.
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