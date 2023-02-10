Milli Savunma Bakanlığından Pakistan açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Pakistan'dan gelen yardım malzemeleri deprem bölgelerine doğru yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'dan gelen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine doğru yola çıktığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın hazırladığı yardım malzemelerini Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in de katıldığı törenle teslim aldık. Hava Kuvvetlerimize ait 400M tipi uçak yardım malzemelerini alarak yola çıktı. Kardeş ülkeye milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.