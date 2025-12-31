Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar: F-35, CAATSA, SDG...

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme dair sorularına cevaben açıklamalar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

SDG HAKKINDA

SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır.

Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.

Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz.

Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.

F-35 TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.

Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.