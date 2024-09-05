Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netflix'e tepki! Skandal sonrası gelen tepkiler en yüksek rekora ulaştı...

Netflix'in Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gibi gösteren yeni dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor. Skandal sonrası gelen tepkiler en yüksek rekora ulaştı...

Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan 'Famagusta' dizisine bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını belirten açıklamada 'Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.' ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK İNGİLİZCE ALT YAZILI OLARAK '50'NCİ YIL BELGESELİ' YAYINLAYACAK

Yapılan açıklamada Bakanlık tarafından hazırlanan ve tarihi gerçeklere dayanan belgesellerin yayınlanacağı duyuruldu.

İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacak '50. Yıl Belgeseli' ve TRT Belgesel'de yayınlanacak 'Ertesi Gün' Belgeseli ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

'Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekâtı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli' İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır.

Ayrıca Millî Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı 'Ertesi Gün' adlı belgesel 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır.'