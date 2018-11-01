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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Münbiç' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan MünbiçYol Haritası ile ilgili"Karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018'de saat 15.53 itibarıyla başlanmıştır. Devriyeler, Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir" açıklaması geldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:46
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Münbiç' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında müşterek birleşik devriyelerin başladığı, devriyelerin Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam eden faaliyetlerinin "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

"Hedeflere ulaşana kadar devam edilecek"

Açıklamada, "Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018'de saat 15.53 itibarıyla başlanmıştır. Devriyeler, Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:46
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Münbiç
  3. ABD Silahlı Kuvvetleri
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Münbiç Yol Haritası

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