Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Münbiç' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında müşterek birleşik devriyelerin başladığı, devriyelerin Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam eden faaliyetlerinin "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

"Hedeflere ulaşana kadar devam edilecek"

Açıklamada, "Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018'de saat 15.53 itibarıyla başlanmıştır. Devriyeler, Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir." ifadeleri yer aldı.