  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

2020-04-29 15:50:50 -
Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı