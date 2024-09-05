Milli Savunma Bakanlığı’ndan korsan yemin açıklaması

MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren bin 868 teröristi etkisiz hâle getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise 30 Ağustos tarihinde Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle, Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir."