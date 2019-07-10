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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fatih ve Yavuz açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten gemilere refakat edildiğini açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fatih ve Yavuz açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Deniz Kuvvetleri
  3. Doğu Akdeniz

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