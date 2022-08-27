Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün itibarıyla...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2022’de ilk geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatı hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu." ifadeleri kullanıldı.