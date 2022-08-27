  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün itibarıyla...
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün itibarıyla...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "1 Ağustos 2022’de ilk geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatı planlı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 16:26:00 -
Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün itibarıyla...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2022’de ilk geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatı hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23