Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor! Acaba doğru mu? Dayakçılar atıldı da namaz kılanların suçu ne?
Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk rozeti takmama iddiasıyla başlayan ve 2 subayın darp edilmesiyle sonuçlanan olay sonrası tüm subayların ihraç edildiği iddia edildi. İddia sonrası, "Dayakçılar atıldı, haklı da. Namaz kılanlar niye atıldı?" sorusu akıllara gelirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihraç olayının doğru olup olmadığına yönelik açıklama bekleniyor.
Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmadığı iddiası sonrası teğmenlerin Kemalist teğmenler tarafından darp edilmesiyle başlayan olayda sıcak bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.
10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletti.
Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı genişletmesi WhatsApp yazışmalarına dayandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin yedisinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek.
"Dayakçılar atıldı, namaz kılanlar niye atıldı?"
Soruşturma sonrası tüm teğmenlerin ihraç edildiği öne sürülürken, "Dayakçılar atıldı, haklı da. Namaz kılanlar niye atıldı?" sorusu akıllara geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihracın doğru olup olmadığına yönelik açıklama yapması bekleniyor.