  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sözlü sınav sonucuna göre 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 09:32:00 -
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23