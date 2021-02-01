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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2021 MSB subay alımları
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2021 MSB subay alımları

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) personel alım başvuruları sıklıkla aranmakta. Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı personel alım ilanına göre subay alımı gerçekleştirmekte. Peki Milli Savunma Bakanlığı alımları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı personel alımları, Milli Savunma Bakanlığı subay, astsubay alımı şartları neler? Milli Savunma Bakanlığı alımı ön başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:56:00 -
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2021 MSB subay alımları

Milli Savunma Bakanlığı subay alımı yapacağını duyurdu. 2021 yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini için alıma ilişkin kılavuz ilan edildi. MSB yapılan subay alım duyurusuna göre ilgili adaylar 14 Şubat 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı subay alımı şartları nelerdir?

Genel Başvuru Şartları

Türk vatandaşı olmak, 

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak, 

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak, (f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak, 

Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak, 

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

MSB subay alımları öğrenim şartları

Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak, 

Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

MSB subay alımları yaş şartı nedir?

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarih doğumlular), 

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarih doğumlular),

MSB subay alımları hangi rütbeden olacak?

Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak. MSB alım ilan detayları içın tıklayın

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