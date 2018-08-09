Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapacak

Kamu 9 Ağustos 2018 de yayınlanan ilanlarla Milli Savunma Bakanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kilis Belediye Başkanlığı ilanlar yayınlayarak memur ve kamu personeli alımı gerçekleştiriyor.

İş kurumu üzerinden yayınlanan ilanlarla Milli Savunma Bakanlığı personel daire başkanlığı 2 kişi, halk eğitim merkezi akşam sanat okulu müdürlüğü 1 kişi ve Kilis Belediyesi 2 kişi olmak üzere toplam 5 memur ve kamu personeli alımı 9 Ağustos 2018 de ilan edilmiştir.

Başvurular aşağıda verilen ilan numaraları ile şahsen veya online olarak iş kurumuna yapılması gerekmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ALIMLARI:

Marangoz 1 kişi için lise mezunu olması ve EKPSS girmiş olmak şartı aranıyor.

Karadeniz bölge komutanlığı Ereğli onarım destek komutanlığı Zonguldak adresi çalışma adresi olarak açıklanmıştır. 00004594206 il ilan numarası olarak verilmiştir.

Oto döşemecisi 1 kişi için 00004594283 ilan numarası olarak yayınlanmıştır. Lise mezunu olması ve EKPSS girmiş olmak şartı aranıyor.

Karadeniz bölge komutanlığı Ereğli onarım destek komutanlığı Zonguldak adresi çalışma olarak açıklanmıştır.

Halk Eğitim Müdürlüğü ASO müdürlüğü 1 kişi alımı için 00004593660 ilan numarası olarak yayınlandı.

İlkokul, lise, önlisans veya lisans mezunları başvuru yapabiliyor. Alınacak temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek olup Sinop şehrinde görev yapacaktır.

Kilis Belediyesi aşçı 1 kişi alımı için 00004590823 iş ilan numarası ile alımı gerçekleştiriyor.

Lise mezunu KPSS ye girmiş olma şartı aranıyor.

1 temizlik görevlisi için 00004590867 iş ilan numarası olarak yayınlanmıştır.

Önlisans mezunu olması ve KPSS girmiş olmak şartı aranıyor. Kilis alımına eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan statüsünde olanlar başvuru sağlayabilir.