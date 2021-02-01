  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı. O ana ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:23:00 -

1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopterin, Kars Kalesi'nin etrafında dolaşıp Türk bayrağını selamlaması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kale etrafında tur atan helikopterler, tatbikat alanına gitti.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile gerçekleştirilecek müşterek tatbikatta görev yapacak ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmak zorundayız
Dünya

Rusya’dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmak zorundayız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan belirsiz sürece ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı..
‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı
Gündem

‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğ..
Rusya'dan Türkiye'ye karşı o ülkeye açık destek
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye karşı o ülkeye açık destek

Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması konusuna destek veren Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay