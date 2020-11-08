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Dünya Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

Tatbikatla, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, unsurların eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma, kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, pilotların eğitim seviyelerini artırmak, müşterek veya birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak hedeflendi.

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