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Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede sismik araştırma yapan Oruç Reis ile ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Ege ve Akdeniz’de gerilim tırmanmış durumda. Batı kuklası Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı sözde anlaşma sonrası Türkiye harekete geçerek Navtex imzaladı ve bölgeye Oruç Reis’i gönderdi. Oruç Reis, sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis’in son durumu ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gemilerimizin aynı duruş ve kararlılık ile yoluna devam ettiği belirtilerek, “Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS’e refakat ediyor” denildi.

Yunanistan dört dönüyor! Yardım arıyor

Yunanistan ise bölgedeki faaliyetlerimizinden sonra İsrail ve Almanya’dan acil olarak Türkiye’ye karşı harekete geçmeleri noktasında yardım talep etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir görüşme gerçekeleştirmişti.

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