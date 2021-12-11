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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:11:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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