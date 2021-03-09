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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'den yasa dışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Açıklamada teröristin kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:18:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerken yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, teröristin kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

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Yorumlar

bju şerefsiz siyonist kuklası İSLAM DÜŞMANI KAHPE DAEŞ in hiç İSRAİLE VS SALDIRDIĞINI, EYLEM YAPTIĞINI EN KÜÇÜK ZARAR VERDİĞİNİ DUYAN VARMI????

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