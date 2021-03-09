Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'den yasa dışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Açıklamada teröristin kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerken yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, teröristin kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.