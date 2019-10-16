Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu" denildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK),Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor. Çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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