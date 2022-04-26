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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK'lı terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 19:55:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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