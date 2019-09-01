Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi." Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi."

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