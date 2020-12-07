  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı asker sevklerinin ertelendiğini açıkladı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı asker sevklerinin ertelendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Deniz Kuvvetleri ve Jandarma sevkleri ertelendi" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:47:00 -
Milli Savunma Bakanlığı asker sevklerinin ertelendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
Gündem

CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı
Gündem

CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı

CHP'de art arda taciz skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Skandalın son adresi ise CHP Şişli Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi eski Baş..
Maduro halka sandığa gidin çağrısı yaptı
Dünya

Maduro halka sandığa gidin çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenen parlamento seçimleri için halka sandığa gidin çağrısı yaptı.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay