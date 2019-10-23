Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Barış Pınarı Harekatı için yüzlerce kişi Bakanlığın kapısını çaldı

700'ü aşkın teröristin öldürüldüğü Barış Pınarı Harekatı boyunca tek yürek olan Türkiye, bir kez daha Mehmetçik'e desteğini gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

2 bin 330 kişi askerlik için başvurdu

Yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 kişinin, gönüllü askerlik için başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müşterek çalışmalara başlanacak"

"Barış Pınarı Harekatı, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında, bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak."

"Terörist unsur tespit edilmedi"

Öte yandan güvenlik kaynakları, saat 22.00'den sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörist unsur tespiti olmadığını bildirdi.