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Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:21:00 - 2020-08-07 14:30:41
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatteki rakamlarla birlikte son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

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