Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 57 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatteki rakamlarla birlikte son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.