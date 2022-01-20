Milli Savunma Bakanlığı, '72 savaş uçağının taarruzu ile başladı' diyerek son durumu duyurdu
Milli Savuma Bakanlığı, 72 savaş uçağı ile başlayan Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şu ana kadarn6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi."