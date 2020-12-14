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Gündem Milli Savunma Bakanlığı: 68 terörist öldürüldü 24’ü FETÖ’cü 39 terörist sınırlarda yakalandı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: 68 terörist öldürüldü 24’ü FETÖ’cü 39 terörist sınırlarda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü terörle mücadelede son 1 ayda yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:07:00 -
Milli Savunma Bakanlığı: 68 terörist öldürüldü 24’ü FETÖ’cü 39 terörist sınırlarda yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakanlık, “Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyonda 68 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarımızda yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 5 bin 753 şahıs yakalandı, 34 bin 264 şahıs hududu geçmeden engellendi. Bu şahıslar arasında 24'ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu da ele geçirildi. Suriye’de ise tesis ettiğimiz huzur ortamını bozmak isteyen 29’u DEAŞ’lı olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirildi" bilgilerini paylaştı. A400M uçaklarının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak artık Kayseri'de yapılacağı da belirtilen açıklamada, "Öncelikli olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 9 uçağın, daha sonra ise diğer ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetleri yapılacak. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanacak” denildi.

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