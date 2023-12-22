Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı! Son dakika haberi
Son dakika: Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ,Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi toplantıda! Türkiye'nin gözü kulağı orada!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve aralarında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu heyetle bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığındaki ziyarette, Erzurum'un yerel yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi.
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