  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023 yılına damga vurdu! Türkiye'de en çok satan otomobil

Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Eurofighter Typhoon alımına Almanlar engel olmuştu! Bu kez kimsenin satın alamadığı uçağa talip olundu

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu

İslam Memiş çılgına döndü! "300 bin TL’si olan niye ev araba alsın" diyerek Türkiye'deki skandalı duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya: Derece üstüne derece kırıyor… En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri oldu

Bakan Şimşek bombayı patlattı

Borsada halka arz depremi! Olan küçük yatırımcıya oldu, resmen soyuldular

Akaryakıta 1,02 lira, 68 kuruş ve 1,31 lira zam! Maalesef kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borsamız bunun canlı tanığı
Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı! Son dakika haberi
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı! Son dakika haberi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 19:46:00 - 2023-12-22 20:01:28
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı! Son dakika haberi

Son dakika: Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ,Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi toplantıda! Türkiye'nin gözü kulağı orada!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve aralarında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu heyetle bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığındaki ziyarette, Erzurum'un yerel yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi.

Kenya'yı ikiye bölen bu iddia: Eski Turizm Bakanı'na skandal yolsuzluk suçlaması
Kenya'yı ikiye bölen bu iddia: Eski Turizm Bakanı'na skandal yolsuzluk suçlaması

Dünya

Kenya'yı ikiye bölen bu iddia: Eski Turizm Bakanı'na skandal yolsuzluk suçlaması


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Makyajlı 2024 yılına ait Volkswagen Golf: ipucu görseli paylaşıldı! Bakın ne!
Makyajlı 2024 yılına ait Volkswagen Golf: ipucu görseli paylaşıldı! Bakın ne!

Otomotiv

Makyajlı 2024 yılına ait Volkswagen Golf: ipucu görseli paylaşıldı! Bakın ne!

Türkiye'ye milyonlarca ziyaretçi: Türkiye'deki performans
Türkiye'ye milyonlarca ziyaretçi: Türkiye'deki performans

Ekonomi

Türkiye'ye milyonlarca ziyaretçi: Türkiye'deki performans

Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!
Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!

Dünya

Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!

Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!
Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!

Aktüel

Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23