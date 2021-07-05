Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kritik zirve
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla video konferans sistemiyle toplantı düzenleyerek, devam eden faaliyetler hakkında bilgi alırken, yapılacak çalışmalara ilişkin de talimatlar verdi.
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Bakan Akar’ın konferans sistemi ile yaptığı toplantıya ilişkin bilgi paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.” ifadelerine yer verildi.