Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar'da kritik görüşme
Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.
Erdoğan 2 Temmuz'da ziyaret etmişti
Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.