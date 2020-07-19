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Siyaset

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar'da kritik görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:34:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar'da kritik görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Erdoğan 2 Temmuz'da ziyaret etmişti

Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.

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