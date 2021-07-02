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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:51:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar "(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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