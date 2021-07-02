Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar "(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.