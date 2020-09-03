Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu! 'Geldikleri gibi giderler'

Doğu Akdeniz’de Fransa’nın, Almanya’nın desteklediği Yunanistan ile yaşanan kriz sonrası Türkiye, üst üste NAVTEX ilanı yayınladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile adalar krizi de baş gösterirken Hulusi Akar, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var’’ diye seslendi.

Türkiye karşıtı hareket edip Yunanistan’ı kullanan ülkelere sert çıkan Hulusi Akar gözdağı vererek, ‘’Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.

Akar, Türkiye’nin gerginlik veya kabadayılık içinde olmadığını söyledi.

Hulusi Akar, ‘biz inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz’ dedi. Bunun da kimsenin engelleyemeyeceğini aktardı.

Üçüncü ülkelere göndermede bulunan Akar, ‘Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım’ ifadelerini kullandı.