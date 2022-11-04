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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İstanbul'da bir araya geldiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 02:55:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya geldi.

 

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