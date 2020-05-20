Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak’a sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak’a sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak’a sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı"