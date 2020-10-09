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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:52:10 -
Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı
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