Milli Savunma Bakanı Akar’ın Ağrı ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve il teşkilatı tarafından karşılandı. Partililerle bir süre görüşen Bakan Akar, daha sonra Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti Belediye Başkan adayı Savcı Sayan ile birlikte esnafı gezerek bir süre sohbet etti.

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