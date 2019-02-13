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Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO toplantılarında bir dizi görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları kapsamında birçok ikili görüşme yaptı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO toplantılarında bir dizi görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları kapsamında birçok ikili görüşme yaptı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantıları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı. Akar, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları çerçevesinde Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
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