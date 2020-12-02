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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak."

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:48:58 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak."
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