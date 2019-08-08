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Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Akar, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu” dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi.



“Bizim Kıbrıs Türk halkıyla kader birliğimiz var”


Milli Savunma Bakanı Akar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu vurgulayarak, “Bizim Kıbrıs Türk halkıyla kader birliğimiz var” dedi. Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliğinin, hem de güvenliğinin kendileri için hayati ve vazgeçilmez bir konu olduğuna vurgu yapan Akar, bu temelde hiçbir modeli dışlamadıklarını, hiçbir modeli de dayatmadıklarını, bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösterdiklerini, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.



“Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu”


Sırf müzakere olsun diye yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşündüklerini dile getiren Bakan Akar, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu. 82 milyon, Kıbrıs’ın ayağına diken batsa bundan rahatsız oldur. Gül atsa, çiçek atsa bundan son derece mutlu olur” diye konuştu.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda her zaman Kıbrıs Türkü’nü düşünerek hareket ettiğini belirten Akar,bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Gece gündüz demeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde yanında olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Akar, siyasi eşitlik ve güvenlik konusunda da yapılması gereken neyse Cumhurbaşkanı Akıncı’nın liderliğinde bunu başaracaklarına inandığını aktardı.



“Biz barış, uzlaşma, dostluk istiyoruz”


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Akar ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz barış, uzlaşma, dostluk istiyoruz. Barış içinde hep birlikte kalkınmak istiyoruz. Bu adada iki toplum olarak, bu güzel coğrafyada tarihten gelen bir geçmişimiz var. Türk ve Yunan halkalarının dost olduğu dönemler de çok var. İllaki tarihimiz hep kavgayla, zorluklarla geçmedi. Bir Atatürk-Venizelos dönemi var” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin dostluğundan kazanılacak çok şey var”


Bölgede çok zor durumda olan halklar, sürüp giden devam eden savaşlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Orada sizin varlığınız da var. Tabi ki Türkiye’nin güvenliğini, Türk ulusunun güvenliğini sağlamak için de orada canla başla gayret gösteriyorsunuz. Burada, Kıbrıs’ta da sizlerin varlığı bizim en büyük güvencemiz. Gönlümüz arzu ediyor ki, uzattığımız dostluk eli, barış eli havada kalmasın. Bu el sıkılsın, çünkü öyle inanıyorum ki Türkiye’nin dostluğundan kazanılacak çok şey var” ifadelerini kullandı.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de kavgaya, didişmeye ayrılacak zamanın işbirliği projelerine ayrılması, birlikte Doğu Akdeniz’de binlerce metre derinlikte bulunan zenginlikleri hep birlikte yeryüzüne çıkarıp, adil bir paylaşıma tabi tutsak bundan herkesinkazancı olacağını vurguladı.



“Gücümüzü de barış için, dostluk için kullanmak istiyoruz”


“Sizlerin buradaki varlığının hiçbir şekilde yanlış yorumlanmasın” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun ne bir tehdit unsuru, ne de başka bir şey olduğunu kaydetti. Akıncı ,“Elbette haklarımızın da koruyucusuyuz. Bunun için de güçlü olmak zorundayız. Ama gücümüzü de barış için, dostluk için kullanmak istiyoruz. Barışın dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz. Hem diplomasi gücümüzü, hem diğer alandaki gücümüzü askeri ve siyasi her anlamdaki gücümüzü gerek adada, gerek bölgede barış ve dostluk için kullanmak istiyoruz. Bu doğrultuda da aynı duygu ve düşünceler içinde olduğumuzun bilinci içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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