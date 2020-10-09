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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'da mevkidaşı ile görüştü
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'da mevkidaşı ile görüştü

Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu - Akar, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunu, Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını ifade etti - Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirten Akar, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:14:01 -
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya'da mevkidaşı ile görüştü

ROMA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar’ın İtalya Savunma Bakanlığını ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi.

Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, görüşmelerde, iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığını, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade eden Akar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini kaydetti.

Akar, ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı.

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