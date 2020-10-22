Milli Savunma Bakanı Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de komşularımızı diyaloğa davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı'da General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen Ateş Serbest-2020 etkinliğinde yaptığı konuşmada, hedeflere minimum atışla vurmanın önemini vurguladı.

Akar, "Ne atarsak ateş etmeliyiz" diyerek bunun için eğitimin önemine işaret etti. Bunun vatana ve millete hayırlı olacağını belirten Akar, "Elbette barış diyoruz, diyalog, tüm sorunlarımızın siyasi bir yolla çözülmesini istiyoruz. Diplomasi yanındayız, görüşmelerden yanayız. ama bütün bunlara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri olarak olmamız gereken şey, atalarımızın ortaya koyduğu gibi, 'Savaşa hazır ol, barış istiyorsan savaşa hazır olacağız.' diye konuştu.

Hassas bir dönemin geçtiğini, bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını, sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da tehdit ve tehlikelerin arttığını belirten Akar, “Gelişmeleri çeşitli şekillerde ve aleyhte takip ediyoruz. Bu gelişmeleri devlet olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemize, milletimize yapmalıyız ve savunma hizmetini yapmaya çalışıyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası medyanın konusu olduğunu vurgulayan Akar, "Kara, deniz, hava, 83 milyon insanımız, ülkemizin 780 bin kilometre karesi, ülkemizin mavisi, göklerimiz egemenliği, bağımsızlığı ve Güvenlik bizim sorumluluğumuzdur. Silahlı Kuvvetler mensuplarının zor arazi ve hava koşullarında kendilerine verilen görevleri 'ölsem şehit ya da gazi' mantığıyla yerine getirmelerini sağlamak en iyisidir. " dedi.

FETÖ, PKK / YPG, DEAŞ ve benzeri terör örgütleri ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele ettiklerini belirten Akar, "Kuzey Irak'ta veya Suriye'de teröristler veya inleri varsa Mehmetçik girdi ve 'ulaşılmaz' denilen yerlere girmeye devam ediyor. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına bela olan bu terörden son teröristi etkisiz hale getirerek ülkemizi kurtarmayı umuyoruz. "diye konuştu. .

Suriye'nin kuzeyindeki "terör koridorunu" yürütülen operasyonlarla parçaladıklarını hatırlatan Akar, "Bitti mi? Mücadele bitmedi. Yeni girişimler olabilir mi? Belki. Bunun için Silahlı Kuvvetlerimiz etkili ve caydırıcı bir ruhla dinç bir durumda tetiktedir. " açıklamasında bulundu.

İdlib'de sağlanan barış ve huzur sayesinde daha önce evlerini ve topraklarından çıkmak zorunda kalan 411 bin Suriyelinin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine döndüğünü belirten Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Diyalog, görüşme, konuşma, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk, anlaşmalar ve bu çerçevede konuşalım ve sorunlarımızı çözelim diyoruz içtenlikle söylüyoruz. İki komşu olarak oturup çözelim diyoruz. bunların hiçbiri görünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamamen bilimsel ve teknik araştırma yapıyor, bir saldırı araştırıyor, araba kullanmak gibi tanıtılmaya çalışıyor. "

Türkiye'ye 1950 metre, Yunanistan' ise 10 kilometre uzaklıkta olan Meis adasının 40 bin kilometre karelik deniz yargı yetkisinin olamayacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hayır dediğimiz zaman sanki gerilim, gerginlik yaratıyor, kışkırtıyoruz bunu koro halinde söylüyorlar. Haklıyız, güçlüyüz. Öte yandan haklarımızı ihlal ettirmeyeceğimizi defalarca ifade ediyoruz ve Diyalog ve siyasi çözüm için olduğu kadar oldu bittiye de müsaade etmeyecek, bu nedenle komşularımızı, diğer kurum ve kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz.Kurallar çerçevesinde buluşalım, konuşalım, tartışalım, çözelim. Bunun dışında akla, mantığa ve hukuka uymayan üçüncü şahıslar, özellikle üçüncü şahıslar, sınırlarını ve boylarını aşan bazı kurallar ... Herkes kararlı olduğumuzu, kararlı olduğumuzu, yapabileceğimizi bilmeli. haklarımızı, menfaatlerimizi ve menfaatlerimizi korumak ve bu konuda her şeyi riske atmak Dilek, ümit ve dileğimiz bir an önce medeni olsun. karşılıklı d Diyalog çerçevesinde konular tartışılır, tartışılır ve özellikle askeri ve sivil tarafından çözüldü bir uzman ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması, iki komşu ülke olarak rahat, huzurlu ve güvenlidirler.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta şimdiye kadar bir garantör sorumluluğunu yerine getirdiğini, sonra da aynı hassasiyeti yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Akar, "Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Siz, bir yandan onu denizcilikle tasarlamaya çalışacaksınız. yargı, öte yandan Kıbrıs Siyasi çözüm uygun bir ortam sağlamaksa, Kıbrıslı kardeşlerimizin varlığını kabul edeceksiniz ve deniz hukuku hakkında bildiklerinizi değil, sağduyumu izleyerek gerçeği bulacaksınız. " diye konuştu.

Akar, Azerbaycan'da sivil hedeflere yönelik saldırıların ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ana topraklarını işgalden kurtarma operasyonuna da değindi.

"30 yılda ne yapıldı, çok büyük bir şey değil. Ermenistan'ın saldırılarını artırmasının ardından Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi topraklarını almaya başlayınca sessiz kalanlar barış, ateşkes, müzakereler, müzakereler konuşmaya başladı. Bunu yapmanın çok basit yolu, Ermenistan işgal altındaki Azerbaycan topraklarını bırakacak, bölgeye getirdiği çeteleri çıkaracak, teröristleri bölgeden gönderecek ve meseleye son verecek. Bu kadar basit, her seviyede Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milleti, Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik, yapmaya devam edeceğiz. "

"Silahlı Kuvvetlerimizin her zamankinden daha etkili ve caydırıcı olma yükümlülüğü var, bu bir seçim değil, bir zorunluluktur." Akar, bu konuda tüm personelin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere değinen Akar, tedbirleri katı, katı ve taviz vermeden uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ordular arasında yer almaya devam ettiğini belirten Akar, en az pozitif hastaya sahip ordular arasında yer alan TSK'nın Vaka sayısına bakıldığında önemli orduyu geride bıraktığını da söyledi.

Akar, sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle anarak, "Peygamberimizin kalbi olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl ve bilim ışığında, Anayasa ve Kanunlar, Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, 'Şehit ölürsem gazi anlayışı' milletinin emrindedir, vazifesidir. 'ifadelerini kullandı.